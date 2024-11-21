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"ضربة معلم".. عضو مجلس الأهلي يعلق على الصفقة الاستثنائية وعبقرية كولر

12:24 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 12 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا ومارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 12 صورة
    كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 12 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    السويسري مارسيل كولر
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كتب- محمد خيري:

أشاد مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالسويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه من أفضل المدربين في تاريخ الأحمر.

وقال مهند مجدي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كولر مدرب عبقري يعمل ليل نهار، حتى أثناء السفر بالطائرة، تجده دائمًا يفتح جهاز الكمبيوتر ويعمل، يعرف جيدًا متى يرفع من وتيرة العمل ومتى يخفف الضغط".

وأضاف: "تشرفت بقيادة الفريق في عدة مناسبات، أبرزها خلال مباراة السوبر التي انسحب منها الزمالك وحل بيراميدز بديلًا".

أكمل: "كانت تجربة مميزة في مسيرتي الإدارية، وبناء الفريق الحالي استغرق 10 سنوات من العمل الجاد".

وأتم تصريحاته: "صفقة التعاقد مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي كانت خطوة استثنائية، الصفقة تمت بهدوء وبدون أي منافسة، وكانت ضربة معلم بكل المقاييس".

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