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"ماتتكلمش وانت مش فاهم لاعبو الأهلي اللي عملوك".. شوبير يوجه رسالة نارية

11:30 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    أحمد شوبير
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كتب- محمد خيري:

وجه أحمد شوبير، رسالة غامضة، إلى أحد الأشخاص، مؤكدا أن النادي الأهلي، يأتي الأول في تاريخ القارة الأفريقية، من حيث البطولات والألقاب.

قال أحمد شوبير خلال تصريحا عبر قناة الأهلي: "لما تبقى طالع تتكلم عن جائزة تبقى عارف وفاهم مين بينظمها، زي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا واللي بينظمها الاتحاد الأفريقي".

وأوضح: "ولما تيجي تتكلم عن المنتخبات لازم تعرف قيمة لعيبة الأهلي مع منتخب بلدك واللي عملولك أنت اسمك كمدرب، ولعيبته، ولما تتكلم عن الأهلي يبقى لك الأول تاريخ في كرة القدم متبقاش ملمستش الملعب ولو دقيقة وبتتكلم".

وأتم: "متطلعش تحلل وتحكي وتتكلم وأنت عمرك ملمستش الملعب، ولازم تعرف كويس أنت بتكلم عن مين"..

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