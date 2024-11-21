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"مصدوم عمره ما وقع".. والد الراحل محمد شوقي يستغيث بوزير الرياضة

10:46 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
  • عرض 16 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي
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كتب- محمد خيري:

تحدث شوقي السوداني والد الراحل محمد شوقي، لاعب فريق كفر الشيخ، الذي توفي بعد أيام من سقوطه في أرضية ملعب مباراة كفر الشيخ والقزازين ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وقال والد محمد شوقي في تصريحات عبر قناة "المحور": "محمد عاشق لكرة القدم منذ أن كان في رابعة ابتدائي وكان من ناشئين فريق غزل المحلة، ولم يعاني تمامًا من أي مشاكل صحية على الإطلاق ولم يتعرض لمثل هذا السقوط طوال حياته".

وأضاف: "كنت أشاهد المباراة رفقة أخيه وتفاجئت بسقوط محمد ثم قرأت في الأخبار ببلع لسانه وتلقيت صدمة كبيرة عندما قرأت خبر وفاة نجلي على السوشيال ميديا".

واوضح:"أطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمسؤولين عن الكرة المصرية وجميع اللاعبين، بدعم زوجة إبني لأنها حامل حاليًا ولديه طفل 3 سنوات، مولود بعيب خلقي في القلب وأجرى عملية قلب مفتوح، كما أنه كان يصرف مبالغ ضخمة من أجل علاج نجله شهريا".

محمد شوقي وزير الرياضة والد الراحل محمد شوقي
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