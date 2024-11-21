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بعد الإصابة.. موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك في مواجهة المصري

10:36 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2024
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019 (2)
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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    زيزو من معسكر منتخب مصر
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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد غدا السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأكد جاهزية أحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض، للمشاركة، في مباراة المصري، عقب غيابه عن المباراة الماضية أمام سموحة للإصابة.

وتعرض زيزو للإصابة مع الزمالك، في مواجهة البنك الأهلي، بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، بشد في العضلة الخلفية، وخضع لجلسات تأهيل خلال الفترة الماضية وتعافى تماما.

وغياب زيزو عن معسكر منتخب مصر الأخير، لمواجهتي بتسوانا وكاب فيردي، بعدما أطلع طبيب المنتخب على التقارير الطبية، والتأكد من عدم قدرة اللاعب من التواجد.

الزمالك زيزو أخبار الزمالك المصري البورسعيدي الدوري المصري
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