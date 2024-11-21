"تركب طيارتك وتيجي".. شوبير يكشف مفاجأة عن إصابة وسام أبوعلي وموعد الحسم

كتب - وائل توفيق:

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل إصابة وسام أبوعلي بعدما ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة الإصابة وحجمها.

وكانت تصريحات أحمد شوبير حول الإصابة مفاجئة عكس ما تردد على مواقع التواصل، إذ أكد أنها خفيفة للغاية.

قال شوبير: "وسام عنده إصابة في صباع رجله الشمال الصغير مع جزء من مشط القدم، ولا عنده كدمة في ركبته، ولا فيها كدمة ولا يحزنون، حصل نوع من الورم فتوجع وهو موجود في المنتخب فالمسؤوليين في المنتخب الفلسطيني عملوا أشعة في المستشفى وطلعت سليمة، ووسام أبلغ المسؤولين في النادي وسألوه هتشارك في المباراة أم لا؟، قال، لأ، قالوله تركب طيارتك وتيجي على القاهرة، واستأذنوا المسؤولين في الاتحاد الفلسطيني".

وأضاف:" طلبوا منهم، ميعلنوش أي حاجة إلا لما الأهلي يعمل الأشعة، وبعد وصوله القاهرة، اصطحبه الدكتور أحمد جاب الله، لعمل أشعة، وفي انتظار الأشعة الجديدة، لكن وسام بيجري عادي جدا، لكن بيخاف من الشوط أو يسدد، لكن وسام مش موجود في مباراة الاتحاد، والأهلي هيعلن إصابة وسام أبو علي الخفيفة إن شاء الله".

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