شوبير يعلق على تهديد أحد الجماهير لزيزو.. ويوجه رسالة لعضو مجلس إدارة الزمالك

كتب - يوسف محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس الأربعاء، فيديو لأحد مشجعي نادي الزمالك، يقوم بتهديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حال رحيله إلى نادي الزمالك.

وقال أحد الجماهير خلال الفيديو المتداول له، عبر موقع التغريدات "X": "احنا الزمالك يازيزو، هتسيبنا هتندم وأسأل رضا عبد العال، مؤمن زكريا وكهربا".

وعلق أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، على هذا الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، قائلاً: "طول ما في عقليات مريضة، خايبه وفي ناس فاكره ان الناس هتفرح بـ كلامها خلت مشجع يهدد زيزو لو مجددش".

وأضاف: "لو انت فرحان بجمهورك كدا يبقي مبروك عليك، احنا لن نخاف على ابنك أكتر منك ولو خايف على نجلك وحابب تاخد إجراء قوم بفعل ذلك، لو مش خايف ومؤيد كلامه يبقى انت حر".

وتابع: "وأحضره إلى النادي وكرمه علشان دا خايف على النادي، وأن دا نموذج للمشجع الصالح لدرجة أنه بيهدد أهم لاعب عندي بالقتل".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأخ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لابد أن تقوم بعمل تكريم يليق بـهذا المشجع وحبه للنادي ودا مش استفتاء مجلة دي فيديو واضح".

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