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شوبير يعلق على تهديد أحد الجماهير لزيزو.. ويوجه رسالة لعضو مجلس إدارة الزمالك

02:51 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
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  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
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    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
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    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو مع لاعبي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو من مباراة مصر وكاب فيردي
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو ينتظم في معسكر منتخب مصر الأولمبي
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب - يوسف محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس الأربعاء، فيديو لأحد مشجعي نادي الزمالك، يقوم بتهديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حال رحيله إلى نادي الزمالك.

وقال أحد الجماهير خلال الفيديو المتداول له، عبر موقع التغريدات "X": "احنا الزمالك يازيزو، هتسيبنا هتندم وأسأل رضا عبد العال، مؤمن زكريا وكهربا".

وعلق أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، على هذا الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، قائلاً: "طول ما في عقليات مريضة، خايبه وفي ناس فاكره ان الناس هتفرح بـ كلامها خلت مشجع يهدد زيزو لو مجددش".

وأضاف: "لو انت فرحان بجمهورك كدا يبقي مبروك عليك، احنا لن نخاف على ابنك أكتر منك ولو خايف على نجلك وحابب تاخد إجراء قوم بفعل ذلك، لو مش خايف ومؤيد كلامه يبقى انت حر".

وتابع: "وأحضره إلى النادي وكرمه علشان دا خايف على النادي، وأن دا نموذج للمشجع الصالح لدرجة أنه بيهدد أهم لاعب عندي بالقتل".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأخ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لابد أن تقوم بعمل تكريم يليق بـهذا المشجع وحبه للنادي ودا مش استفتاء مجلة دي فيديو واضح".

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أحمد شوبير أحمد سيد زيزو تهديد أحد الجماهير لزيزو تصريحات أحمد شوبير نادي الزمالك
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