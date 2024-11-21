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أحدهم ورط كولر والآخر خارج الحسابات.. الإصابات تضرب أجانب الأهلي

07:12 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
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    علي معلول ومارسيل كولر
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    أليوم يدانج وعلي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول يمنح محمود الخطيب ميدالية السوبر الأفريقي
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    علي معلول
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    علي معلول 1
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    على معلول من مران الأهلي (2)
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    على معلول من مران الأهلي (1)
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    وسام أبو علي لاعب الأهلي
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    وسام أبو علي لاعب الأهلي
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    لاعبو النادي الأهلي
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    أشرف داري
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    رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    وسام أبو علي وأشرف داري من تدريبات الأهلي
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    أشرف داري من مران الأهلي
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    أشرف داري في استاد القاهرة
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    أشرف داري من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    أشرف داري
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    أشرف داري
  • عرض 22 صورة
    أشرف داري
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كتب- محمد خيري:

يعاني النادي الأهلي، من إصابات عديدة، على صعيد اللاعبين الأجانب، بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويواجه السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أزمة في بعض المراكز، بسبب الإصابات، خاصة في الخطوط الأمامية، قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

إصابة ثلاثي الأهلي الأجنبي

ويعاني ثلاثي الأهلي الأجنبي من الإصابة، حيث مازال يخوض التونسي علي معلول فترة التأهيل وهو خارج حسابات كولر، نظرا لعدم قيده في القائمة، لإصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما يعاني المغربي أشرف داري والفلسطيني وسام أبو علي من إصابات مختلفة.

علي معلول

تقرر أن يبدأ التونسي علي معلول، بالنزول التدريجي للتدريبات بعد أسبوع من الآن ولكن وفق محاذير معينة من الجهاز الطبي، على أن ينزل بشكل كامل مع نهاية الشهر الجاري.

أشرف داري

أشرف داري يعاني من إصابة عضلية، يتعامل معه الجهاز الطبي والفني بهدوء شديد لتجنب أي مضاعفات و يمنحونه الوقت الكافي للتعافي والمؤكد أنه يتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات بعد فترة من 10 إلى 15 يوماً من الآن وسيخضع لأشعة قبل قرار عودته.

وسام أبو علي

وسام أبوعلي يعاني من إصابة في مشط القدم وتأكد غيابه بشكل مبدئي عن مواجهة الإتحاد السكندري وقد تصل إلى الغياب في مباراة استاد أبيدجان المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي إصابات الأهلي أخبار الأهلي أشرف داري
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