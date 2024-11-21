أحدهم ورط كولر والآخر خارج الحسابات.. الإصابات تضرب أجانب الأهلي

كتب- محمد خيري:

يعاني النادي الأهلي، من إصابات عديدة، على صعيد اللاعبين الأجانب، بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الجمعة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويواجه السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أزمة في بعض المراكز، بسبب الإصابات، خاصة في الخطوط الأمامية، قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

إصابة ثلاثي الأهلي الأجنبي

ويعاني ثلاثي الأهلي الأجنبي من الإصابة، حيث مازال يخوض التونسي علي معلول فترة التأهيل وهو خارج حسابات كولر، نظرا لعدم قيده في القائمة، لإصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما يعاني المغربي أشرف داري والفلسطيني وسام أبو علي من إصابات مختلفة.

علي معلول

تقرر أن يبدأ التونسي علي معلول، بالنزول التدريجي للتدريبات بعد أسبوع من الآن ولكن وفق محاذير معينة من الجهاز الطبي، على أن ينزل بشكل كامل مع نهاية الشهر الجاري.

أشرف داري

أشرف داري يعاني من إصابة عضلية، يتعامل معه الجهاز الطبي والفني بهدوء شديد لتجنب أي مضاعفات و يمنحونه الوقت الكافي للتعافي والمؤكد أنه يتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات بعد فترة من 10 إلى 15 يوماً من الآن وسيخضع لأشعة قبل قرار عودته.

وسام أبو علي

وسام أبوعلي يعاني من إصابة في مشط القدم وتأكد غيابه بشكل مبدئي عن مواجهة الإتحاد السكندري وقد تصل إلى الغياب في مباراة استاد أبيدجان المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.