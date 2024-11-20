مصدر يكشف تفاصيل إصابة لاعب الزمالك ومنتخب مصر للشباب

موقف إنساني من النني بخصوص محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق ومنتخب مصر للشباب محمد السيد، خلال مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب ليبيا اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد السيد لاعب منتخب الشباب ونادي الزمالك، يعاني من إصابة في العضلة الأمامية".

وأضاف: "اللاعب سيخضع للأشعة خلال الساعات المقبلة".

وكان محمد السيد لاعب وسط منتخب مصر للشباب ونادي الزمالك، تعرض للإصابة، خلال مباراة الفراعنة أمام نظيره ليبا، في الجولة الثالثة بتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

ويذكر أن منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب ليبيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

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