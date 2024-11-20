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المثلوثي يعود إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته الدولية مع تونس

09:24 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

حمزة المثلوثي لاعب الزمالك

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كتبت - نهى خورشيد

عاد النجم التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مشاركته الدولية مع نسور قرطاج.

كان المثلوثي شارك ضمن مواجهتي تونس أمام مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

النجم التونسي حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك المثلوثي يعود إلى القاهرة
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