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انتهت أزمة الشيك.. كهربا يسدد الغرامة وينعش خزينة الزمالك بالفوائد

05:55 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    محمود كهربا ومارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب وكهربا
  • عرض 25 صورة
    كهربا مع أسرته
  • عرض 25 صورة
    كهربا مع أسرته
  • عرض 25 صورة
    محمود الخطيب وكهربا
  • عرض 25 صورة
    الخطيب وكهربا
  • عرض 25 صورة
    محمود كهربا لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    أفشة والسولية مع كهربا
  • عرض 25 صورة
    كهربا
  • عرض 25 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 25 صورة
    كهربا من مران الأهلي
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    كهربا 1
  • عرض 25 صورة
    كهربا من مران النادي الأهلي
  • عرض 25 صورة
    محمود كهربا ومارسيل كولر
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    محمود عبد المنعم كهربا
  • عرض 25 صورة
    كهربا مع أسرته (1)
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    كهربا وشقيقته (1)
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    كهربا مع أسرته (7)
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    كهربا مع أسرته (6)
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    كهربا مع والدته
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    كهربا مع والده ووالدته (1)
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    كهربا مع والده ووالدته (2)
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    كهربا مع أسرته (8)
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    كهربا مع أسرته (4)
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كتب: محمد خيري:

حصل نادي الزمالك على باقي المستحقات الخاصة بغرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي بشكل رسمي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن محامي اللاعب سدد المبلغ بالفوائد يزيد عن 7 ملايين جنيه، ينهي الأزمة.

ومن حانبه أخطر نادي الزمالك المحامي الخاص به، بالتنازل عن الدعوة التي تم رفعها مؤخرا بشيك دون رصيد.

محمود كهربا النادي الأهلي نادي الزمالك غرامة كهربا
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