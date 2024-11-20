انتهت أزمة الشيك.. كهربا يسدد الغرامة وينعش خزينة الزمالك بالفوائد

موقف إنساني من النني بخصوص محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

كتب: محمد خيري:

حصل نادي الزمالك على باقي المستحقات الخاصة بغرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي بشكل رسمي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن محامي اللاعب سدد المبلغ بالفوائد يزيد عن 7 ملايين جنيه، ينهي الأزمة.

ومن حانبه أخطر نادي الزمالك المحامي الخاص به، بالتنازل عن الدعوة التي تم رفعها مؤخرا بشيك دون رصيد.