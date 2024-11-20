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"كان متنرفز".. نجم الزمالك السابق يعلق على تصريح أحمد سليمان

04:10 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق

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كتب- محمد خيري:

قال محمود فتح الله نجم الكرة المصرية السابق، إن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جانبه التوفيق في تصريحه بشأن منع لاعبي الزمالك من الانضمام للمنتخب.

وقال فتح الله في تصريحات إذاعية: "أحمد سليمان أعتقد أنه كان في حالة ضيق، ولابد ألا تصرح كثيرًا حين تكون كذلك، ومن وجهة نظره أنه كان لابد أن نرى بعض اللاعبين من الزمالك في تشكيل المنتخب، وعلى رأسهم حسام عبد المجيد خاصة وأن المنتخب ضمن الصعود".

وأضاف: "أحمد سليمان كان يرى أنه لابد أن يتواجد عبد المجيد وأيضًا محمد عواد، وفي النهاية هي وجهات نظر فنية من حسام حسن، لكنه كمسئول كان يرى أنهم لابد أن يلعبوا".

وأردف: "التصريح لم يكن موفقًا من أحمد سليمان، ولو كان بعد يومين لم يكن ليقوله، والكل يعلم وعلى رأسهم عضو مجلس الزمالك، أن تمثيل منتخب مصر شرف مابعده شرف".

وأكمل: "في الزمالك كنا نتمنى دائمًا أن نكون موجودين في المنتخب، وكنا ننتظر أن نرى اسمنا في القائمة، وأي تصريح وقت نرفزة لابد أن نفوته، وجميعنا يريد أن يعمل ويجتهد والمظلة الكبيرة هي منتخب مصر".

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