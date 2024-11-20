"ضعف مبلغ التعاقد".. نانت الفرنسي يحدد سعر بيع مصطفى محمد

كتبت-هند عواد:

حدد نادي نانت الفرنسي، سعر بيع مهاجمه المصري مصطفى محمد، الذي يرغب في خوض تجربة جديدة في يناير المقبل.

وذكر موقع footballfancast الفرنسي، أن مصطفى محمد يرغب في الرحيل عن نانت، لأنه لا يشارك بشكل أساسي,

وأضاف الموقع، أن نانت الفرنسي حدد 10 ملايين يورو لبيع مصطفى محمد، وهو ضعف المبلغ الذي دفعه النادي للتعاقد مع اللاعب.

وشارك مصطفى محمد في 10 مباريات مع نانت، خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء.

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