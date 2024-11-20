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لاعب مصري وحيد ضمن التشكيلة المثالية لتصفيات أمم أفريقيا

03:13 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة وعمر كمال
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    رامي ربيعة من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك_1
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    رامي ربيعة ويحيى عطية الله
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    رامي ربيعة ويحيى عطية الله
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    رامي ربيعة يحتفل بهدفه (1)
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    رامي ربيعة من معسكر منتخب مصر
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كتب- محمد خيري:

تواجد الدولي المصري رامي ربيعة لاعب منتخب مصر، وفريق الأهلي ضمن التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنهاية العام القادم "المغرب 2025".

وشارك رامي ربيعة ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني، في مواجهتي كاب فيردي وبتسوانا، وقدم مستويات رائعة تحت قيادة حسام حسن.

وكشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم عن التشكيل المثالي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من المغرب، و2 من جنوب أفريقيا وليبيا، وواحد من مصر، نيجيريا، تونس، والجابون.

وجاء التشكيل المثالي لتصفيات أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مراد الوحيشي (ليبيا).

خط الدفاع: على العبدي (تونس)، جمال حركاس (ليبيا)، رامي ربيعة (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: ، تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا)، عبد الصمد الزلزولي (المغرب)، جويلور كانجا (الجابون).

خط الهجوم: عز الدين أوناحي (المغرب)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، أوسوين أبوليس (جنوب افريقيا

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منتخب مصر رامي ربيعة تصفيات أمم أفريقيا حسام حسن
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