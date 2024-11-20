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حازم إمام: أحذر شيكابالا مما حدث معي وزيزو من طباع البشر

02:39 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

حازم إمام

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كتب- محمد خيري:

حذر حازم إمام، نجم الزمالك السابق، محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الأبيض، من الاستمرار في الملاعب دون مساندة من اللاعبين، وأيضا التجديد لأحمد سيد زيزو بمبالغ كبيرة.

قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن يتم دعم شيكابالا بلاعبين جيدين في الزمالك، إذا لم يحدث ذلك سيتم تحميله مسؤولية الإخفاقات كما حدث معي، بعدما تقدمت بالعمر".

أكمل: "كان يجب أن يكون هناك لاعبين قادرين على حمل مسؤولية الفريق معي لكن الموجودين وقتها مع احترامي لهم لم يكن بإمكانهم قيادة الفريق للتتويج بالألقاب".

وأضاف: "زيزو لاعب محبوب من الجماهير وأعلم أن الإدارة ترغب في استمراره، ولكن يجب أن يكون التجديد لزيزو بمقابل مادي لا يستفز باقي اللاعبين في الفريق، طباع البشر ليست متشابهة وحتى سيدنا يوسف حقد عليه إخوته".

وأتم تصريحاته: "إمام عاشور كان يبذل في الزمالك جهدا أكبر مما يفعل في الأهلي، في الزمالك لم يكن هو النجم الأول في الفريق لذا كان يقدم كل ما لديه لإثبات نفسه".



حازم إمام شيكابالا زيزو
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