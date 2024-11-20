هل منع حازم إمام ابنته من الانضمام إلى الأهلي؟

"بعد التهديد بمنعهم".. ماذا قدم لاعبو الزمالك مع منتخب مصر؟

كتبت-هند عواد:

كشف حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ولاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة منع ابنته الصغرى من اللعب للنادي الأهلي.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ابنتي الصغرى لولوه تلعب كرة قدم في أكاديمية إيمز، وانتشرت أخبار في الفترة الماضية، تشير إلى أن النادي الأهلي سيشتري الأكاديمية واللاعبات".

وأضاف: "قلت لها "هارد لاك بطلي بقلى"، ولديها مباراة مع الأهلي قريبا، تسألني باستمرار "هتيجي ولا هتخاف".

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