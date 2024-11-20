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ثنائي الأهلي والزمالك الأعلى تقييما في مباراة مصر وبوتسوانا.. فماذا قدما؟

12:25 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مروان عطية

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كتبت-هند عواد:

حصل الثنائي مروان عطية لاعب الأهلي وناصر ماهر لاعب الزمالك، على أعلى تقييم في مباراة منتخب مصر وبوتسوانا، التي أقيمت مساء أمس، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وانتهت بالتعادل 1-1.

وحصل مروان عطية وناصر ماهر على تقييم 8.1/10، كأعلى ثنائي في المباراة، ويأتي في المركز الثالث محمود تريزيجيه بتقييم 7.5/10.

أرقام مروان عطية في مباراة مصر وبوتسوانا

لعب 90 دقيقة

1 صناعة هدف

لمس الكرة 142 مرة

تمريرات صحيحة 125/135 (93%)

التصويب على المرمى 0

التصويت خارج المرمى 1

كرات طويلة 14

فقد الكرة 11 مرة

أرقام ناصر ماهر في مباراة مصر وبوتسوانا

لعب 90 دقيقة

لمس الكرة 102 مرة

تمريرات صحيحة 84/87 (97%)

التصويب على المرمى 1

التصويت خارج المرمى 3

كرات طويلة 2/3

فقد الكرة 8 مرات

خطأ 2

الخريطة الحرارية لمروان عطية في مباراة مصر وبوتسواناالخريطة الحرارية لناصر ماهر في مباراة مصر وبوتسوانا

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