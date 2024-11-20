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هل يرحل إمام عاشور؟ الغندور يكشف الرد النهائي للأهلي

11:50 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    هدف إمام عاشور
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة "المحور": "تواصلنا مع المسؤولين في النادي الأهلي وسألنا عن حقيقة وجود عرض لـ إمام عاشور من تركيا أو أي فريق أوروبي".

وأوضح:" الرد جاء إنه لا يوجد أي عروض وصلت لضم إمام عاشور سواء من تركيا أو أي نادي أوروبي".

وأضاف: "سألنا هل في حالة وجود عرض خلال الفترة المقبلة ممكن يكون في تفكير في الأمر؟ الرد جاء إنه لا توجد أي نية للتفكير حتى في رحيل إمام عاشور، من جانب شركة الكرة أو الجهاز الفني أو اللاعب شخصيًا.

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إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي خالد الغندور
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