"7000 جنيه ونعتمد على التبرعات"..رئيس مركز شباب القزازين يوجه رسالة لاتحاد الكرة

كتبت-هند عواد:

وجه علي القزاز رئيس مركز شباب القزازين، رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، إثر سقوطه في مباراة الفريقين.

وقال علي القزاز في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "ربنا ما يكتبها على أي لاعب كرة آخر، ولا نرى هذا الأمر مرة أخرى في الملاعب، وبالنسبة إلى سيارة الإسعاف، نذهب إلى أقرب وحدة إسعاف للملعب وندفع ثمن التأجير ونطلب العربة للمباراة، مجهزة أم لا ليست مهمتي، ما يخصني أن أجلب سيارة الإسعاف إلى الملعب".

وأوضح: "ما حدث مع محمد شوقي، أنه سقط في نصف الملعب من دون كرة، والجهاز الطبي لكفر الشيخ طلب سيارة الإسعاف، المسافة بين الملعب والمستشفى دقيقة ونصف على القدمين، وبسيارة الإسعاف دقيقة، ولم يتأخر أحد في المستشفى والأمر كان أمام الجميع، وعلمنا أنه تعرض لشبه توقف في عضلة القلب وبعدها أبلغونا بوجود في العناية المركزة".

وأضاف عن الكشف الطبي للاعبين: "عندما ينضم إلينا لاعبين نسأل عن ملف الإصابات، أنا مركز شباب يصرف لي دعم 7000 في العام، في العموم للنشاط بالكامل رياضي وثقافي وديني، ونعتمد على التبرعات، أريد السؤال عندما أسجل اللاعبين في الاتحاد أدفع الأموال أم لا؟، لماذا لا يكون هناك طبيب متخصص لكل نادي ويتم الدفع في الاتحاد أيضا".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد ناد في مصر يعمل كشف طبي غير 3 أو 4 أندية، أطالب اتحاد الكرة بأن اللاعبين ليسوا عبيد لدينا، هم بني آدمين مثلنا وأنا كنادي دخلي في العام 7000 جنيه، لو تعرض لاعب لدي للصليبي لن أتمكن من علاجه، وبعد موضوع أحمد رفعت، ظننا أنه سيكون هناك قرارات حاسمة".