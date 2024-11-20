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محمد ربيعة يكشف.. مفاوضات الأهلي.. وسر تسميته على اسم نجم الفريق

11:09 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    محمد ربيعة منتخب مصر
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    وصلة هزار بين محمد ربيعة ولاعبي منتخب مصر
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    محمد ربيعة لاعب منتخب مصر_
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كتبت-هند عواد:

تحدث محمد ربيعة مدافع سموحة ومنتخب مصر، عن الظهور الأول مع منتخب مصر وسبب تسميته على اسم لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة.

وقال محمد ربيعة في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "الحمدلله على الانضمام إلى منتخب مصر وهذه أحلى تجربة في حياتي، تلقيت الخبر أثناء التحضير لحفل زفافي، وكان التجمع للمنتخب في اليوم التالي، من سعادتي كنت لا أعلم ماذا أفعل وعندما وصلت للمعسكر الجميع تحدث معي، وكابتن حسان أخبرني أنه يثق في ويتابعني".

وأضاف: "وبالنسبة للحديث عن اهتمام الأهلي بي لم أفكر في الأمر لأنني كنت مع منتخب مصر ولن أشغل تفكيري في شيء خارجي، ولا أريد أن انضم للمنتخب لمرة واحدة فقط، وبالنسبة لإطلاق اسم ربيعة علي، كان بسبب الشبه بيننا لهذا أطلق اللاعبون علي لقب ربيعة".

محمد ربيعة الأهلي منتخب مصر حسام حسن رامي ربيعة
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