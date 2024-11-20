"مش تقليل منه".. إبراهيم حسن يوضح تصريحات حسام بشأن محمد عواد

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كتبت-هند عواد:

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تصريحات شقيقه حسام المدير الفني للفراعنة، بشأن مشاركة محمد عواد في مباراة بوتسوانا.

وقال حسام في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لو كانت النتيجة كويسة في الشوط الأول، كنت سأدفع بمحمد عواد والمهدي في الشوط الثاني".

وقال إبراهيم حسن في تصريحات نقلها الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2: "تصريحات حسام لظروف المباراة "مش تقليل" من عواد، لأنه كان يريد تعديل النتيجة وهذا هو المقصود".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوتسوانا، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.