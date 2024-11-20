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"قولتله أنت هتجيب هدف البطولة".. زوجة رامي ربيعة تكشف كواليس هدفه في الترجي

12:59 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

رامي ربيعة وزوجته

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كتبت - نهى خورشيد

كشفت نادين زوجة رامي ربيعة نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس هدفه في شباك الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" :"اكتر يوم رجعلي في فرحان، يوم ما سجل هدف في الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، لأنه قبلها بيوم انا قولتله أنت هتجيب جول وهنكسب بالجول ده وانا يومها كنت في الاستاد ومكانتش مصدقة نفسي بجد".

وأضافت:"اكتر مرة زعل فيها يوم السوبر الإفريقي، رامي ميزته انه مش بس بيلعب في الأهلي، لا هو بجد بيحب النادي هو بيقولي نادين الأحمر ده حياتي كلها".

عن يوم خسارة السوبر الإفريقي:"ورجع البيت زعلان جداً، كنت بقوله الحمدلله على كل حاجة".

زوجة رامي ربيعة نادين زوجة رامي ربيعة كواليس هدف ربيعة في الترجي برنامج حارس الأهلي
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