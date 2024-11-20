رئيس نادي كفر الشيخ: "مراقب المباراة قالنا عربية الإسعاف مجهزة وطلع العكس"

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كتب - محمد القرش:

أوضح رئيس نادي كفر الشيخ، عبد الحميد مصطفى، أن مراقب مباراة مركز شباب القزازين أكد قبل اللقاء أن عربة الإسعاف مجهزة بالكامل، ثم اكتشف عكس ذلك.

وقال عبد الحميد مصطفى في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "قبل المباراة سألنا المراقب هل في سيارة إسعاف مجهزة للمباراة قالنا موجودة".

وأضاف: "اكتشفنا إن مفيش حاجة وكل الكلام ده عكسه حصل، مركز الشباب المحترم اللي كنا بنلاعبه دافع فلوس عربية الإسعاف مجهزة بالكامل والعربية اللي كانت موجودة مش مجهزة".

وواصل: "يعني مركز الشباب دافع حق العربية تيجي مجهزة، وفي الآخر العربية تيجي مش مجهزة، احنا دلوقتي فقدنا شخص مننا مش مجرد لاعب".

واختتم رئيس نادي كفر الشيخ: "النادي عندنا دلوقتي كل تفكيره إزاي نقف مع عائلة محمد وأولاده لأننا فقدنا شخصية محترمة وشاب جميل".

وكان قد أعلن نادي كفر الشيخ صباح أمس الثلاثاء، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد شوقي، بعد تعرضه لأزمة صحية في مباراة فريقه أمام القزازين يوم الأربعاء الماضي، في بطولة دوري القسم الثاني المصري.