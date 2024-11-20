لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

تونس

- -
18:00

مصر

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا

- -
21:00

المغرب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا- الشباب

- -
17:00

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

الجزائر - شباب

- -
20:00

المغرب - الشباب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

1 0
02:00

بيرو

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

1 1
02:45

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

"راجل يا شيبي".. هل يرد المغربي الجميل لجماهير الزمالك؟

09:00 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات يصالح الشيبي
  • عرض 13 صورة
    الشيبي والشحات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات والشيبي (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد الشيبي أثناء الخروج من مباراة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات بجانب الشيبي
  • عرض 13 صورة
    صلح حسين الشحات والشيبي
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات ومحمد الشيبي
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات والشيبي (1))
  • عرض 13 صورة
    محمد الشيبي لجماهير الأهلي
  • عرض 13 صورة
    مشاجرة الشيبي وحسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات والشيبي (2)
  • عرض 13 صورة
    الشيبي ضد حسين الشحات (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يسعى نادي الزمالك، للتعاقد مع المهاجم المغربي، محمد الشيبي، خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها اللاعب.

تقارير صحفية، أكدت أن "الشيبي" عقده ينتهي مع بيراميدز، بنهاية الموسم، ويرفض التجديد، أملا في الانتقال لنادي جماهيري.

نادي الزمالك مهتم بضم اللاعب، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، ولكن حال انتهاء عقده مع بيراميدز، خاصة وأن الأخير سيرفض التفريط فيه، وحال الموافقة سيكون بمقابل مادي كبيرة.

جماهير الزمالك تهتف "راجل يا شيبي"

محمد الشيبي، تربطه بعلاقة جيدة، مع جماهير الزمالك، التي استغلت أزمته جماهير الأهلي، لتهتف للاعب خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز الماضية "راجل يا شيبي".

ورد اللاعب خلال هذه المباراة، التحية لجماهير نادي الزمالك، وذهب إليهم، وربما تكون هذه اللقطة "عربون" محبة تقربه من الانتقال للأبيض، خاصة وأن الزمالك سيسعى لاستغلال انتهاء عقده للتعاقد معه مجانا.

الصلح بين الشيبي وحسين الشحات

وشهدت الأيام القليلة الماضية، انتهاء الأزمة بين الشيبي وحسين الشحات لاعب الأهلي، التي أمتدت إلى المحاكم، حيث التقى الثنائي في حفل جائزة الأفضل في الدوري المصري وتبادل التحية.

الشيبي حسين الشحات الزمالك جمهور الزمالك صفقة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس نادي كفر الشيخ: "مراقب المباراة قالنا عربية الإسعاف مجهزة وطلع العكس"

إعلان

إعلان

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية