"راجل يا شيبي".. هل يرد المغربي الجميل لجماهير الزمالك؟

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"من هداف الدوري للتضحية به".. هل انتهى شهر العسل بين جوميز ومهاجم

كتب- محمد خيري:

يسعى نادي الزمالك، للتعاقد مع المهاجم المغربي، محمد الشيبي، خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها اللاعب.

تقارير صحفية، أكدت أن "الشيبي" عقده ينتهي مع بيراميدز، بنهاية الموسم، ويرفض التجديد، أملا في الانتقال لنادي جماهيري.

نادي الزمالك مهتم بضم اللاعب، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، ولكن حال انتهاء عقده مع بيراميدز، خاصة وأن الأخير سيرفض التفريط فيه، وحال الموافقة سيكون بمقابل مادي كبيرة.

جماهير الزمالك تهتف "راجل يا شيبي"

محمد الشيبي، تربطه بعلاقة جيدة، مع جماهير الزمالك، التي استغلت أزمته جماهير الأهلي، لتهتف للاعب خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز الماضية "راجل يا شيبي".

ورد اللاعب خلال هذه المباراة، التحية لجماهير نادي الزمالك، وذهب إليهم، وربما تكون هذه اللقطة "عربون" محبة تقربه من الانتقال للأبيض، خاصة وأن الزمالك سيسعى لاستغلال انتهاء عقده للتعاقد معه مجانا.

الصلح بين الشيبي وحسين الشحات

وشهدت الأيام القليلة الماضية، انتهاء الأزمة بين الشيبي وحسين الشحات لاعب الأهلي، التي أمتدت إلى المحاكم، حيث التقى الثنائي في حفل جائزة الأفضل في الدوري المصري وتبادل التحية.