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" على أنغام في القلب مكانك".. زوجة أشرف داري توجه رسالة رومانسية له (صورة)

12:24 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري وأسرته في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري وأسرته
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري وأسرته
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري وأسرته على السجادة الحمراء
  • عرض 6 صورة
    أشرف داري وأسرته على السجادة الحمراء
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كتبت - نهى خورشيد

وجهت زوجة المدافع المغربي ولاعب النادي الأهلي أشرف داري، رسالة رومانسية له.

ونشرت زوجة داري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة معه من مهرجان القاهرة، بتعليق:"دمت لي زوج وسند وحبيب".

ويذكر أن أشرف داري انضم لصفوف القلعة الحمراء في بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ستاد بريست الفرنسي.

أشرف داري زوجة أشرف داري الأهلي
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