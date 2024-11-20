في مصر.. كولر يكشف المكان المُخصص لراحته واستعادة قوته

كتبت - نهى خورشيد

وجهت زوجة المدافع المغربي ولاعب النادي الأهلي أشرف داري، رسالة رومانسية له.

ونشرت زوجة داري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة معه من مهرجان القاهرة، بتعليق:"دمت لي زوج وسند وحبيب".

ويذكر أن أشرف داري انضم لصفوف القلعة الحمراء في بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ستاد بريست الفرنسي.