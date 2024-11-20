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"من هداف الدوري للتضحية به".. هل انتهى شهر العسل بين جوميز ومهاجم الزمالك؟

07:10 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    جوميز وأحمد سليمان
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    تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق
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    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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    جوميز وأحمد مجدي
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    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوميز المدير الفني لفريق الزمالك
  • عرض 14 صورة
    جوميز
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كتب- محمد خيري:

اقترب حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعاد حسام أشرف مؤخرا لنادي الزمالك، بعدما لعب الموسم الماضي في صفوف فريق بلدية المحلة على سبيل الإعارة، وقدم مستوى مميز.

جوميز يطلب عودة حسام أشرف

حسام أشرف أحرز الموسم الماضي مع فريق بلدية المحلة 14 هدفا، واحتل المركز الثالث ضمن هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز.

جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تمسك بعودة حسام أشرف لصفوف الأبيض، مع نهاية الموسم الماضي، بعدما قدم مستوى مميز للغاية، رفقة فريق بلدية المحلة، وكان من هدافي الدوري الممتاز.

هل انتهى شهر العسل بين جوميز ومهاجم الزمالك؟

لم يشارك حسام أشرف مع الزمالك في المباريات بشكل منتظم منذ عودته، وخرج من حسابات جوميز، الذي يعتمد على الثنائي، سيف الدين الجزيري، وناصر منسي، وهو ما جعله يرحب برحيل المهاجم على سبيل الإعارة.

ووصل عرضا لنادي الزمالك، من نادي النصر الليبي لاستعارة اللاعب خلال شهر يناير المقبل، وهناك ترحيب من الزمالك بالموافقة، وسوف تحسم الأمور خلال الفترة المقبلة.

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