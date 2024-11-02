"معادلاً جوزيه".. رقم تاريخي لمارسيل بالدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في الدوري المصري الممتاز.

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

وتمكن السويسري مارسيل كولر من تحقيق الفوز في المباراة الثالثة، للموسم الثالث على التوالي، ليصبح رابع مدرب في تاريخ الأهلي، يحقق هذا الأمر، معادلاً الثلاثي مانويل جوزيه، هيديكوتي وراينر تسوبيل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره زد يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

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