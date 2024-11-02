ثلاثي الأهلي في القائمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بفوز المارد الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين.

وسجل ثنائي الأهلي، وسام أبو علي وحسين الشحات، هدفين في مباراة سيراميكا كليوباترا.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1.حسين الشحات (الأهلي) - هدفين

2.وسام أبو علي (الأهلي) - هدفين

3.محمد هلال (البنك الأهلي) - هدفين

4.طاهر محمد طاهر (الأهلي) - هدف

5.عبد الله السعيد (الزمالك) - هدف

6.ناصر ماهر (الزمالك) - هدف

7.ناصر منسي (الزمالك) - هدف

8.أحمد بلحاج (سيراميكا) - هدف

9.صلاح محسن (المصري) - هدف

10.روقا (حرس الحدود) - هدف

وتبدأ مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، بلقاء طلائع الجيش وغزل المحلة.

اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خماسية سيراميكا في الدوري المصري