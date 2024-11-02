جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري، بينما احتل الزمالك المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1.الأهلي - 3 نقاط

2.سموحة - 3 نقاط

3.المصري - 3 نقاط

4.الزمالك - 3 نقاط

5.الاتحاد السكندري - 3 نقاط

6.بيراميدز - نقطة

7.بتروجيت - نقطة

8.زد - نقطة

9.الجونة - نقطة

10.مودرن سبورت - نقطة

11.إنبي - نقطة

12.الإسماعيلي - نقطة

13.غزل المحلة - نقطة

14.البنك الأهلي - دون نقاط

15.فاركو - دون نقاط

16.حرس الحدود - دون نقاط

17.طلائع الجيش - دون نقاط

18.سيراميكا كليوباترا - دون نقاط

وتبدأ مواجهات الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، بمواجهة طلائع الجيش وغزل المحلة.

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