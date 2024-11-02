موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خماسية سيراميكا في الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

اكتسح النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وبعد الفوز على سيراميكا يخوض الأهلي مواجهة قوية في الجولة الثاني من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويلاقي المارد الأحمر نظيره زد يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر على استاد المقاولون العرب.

وتمتلك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث مواجهات الدوري المصري، وتنقل قناة On Time sport 1 اللقاء على الهواء مباشرة.

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