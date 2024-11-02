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منصب نائب رئيس النادي الأهلي ينحصر بين شخصيتين.. من هما؟

09:08 م السبت 02 نوفمبر 2024

نادي الأهلي

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مراسل - مصراوي:

أُغلق باب الترشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، والذي يأتي في إطار انتخابات جديدة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة الحالية للدورة 2021- 2025.

وتقدم المستشار القانوني السابق للأهلي، محمود فهمي، بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس المارد الأحمر صباح اليوم السبت، خلفا للراحل العامري فاروق.

وتقدم الدكتور أحمد أبو النصر بأوراقة من أجل الترشح على المركز منذ يومين، حيث تعقد الانتخابات في جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي في يومي 28 و29 نوفمبر.

ويُعد محمود فهمي المرشح الأبرز، حيث سبق له أن عمل في منصب عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني للنادي مما دفع النادي الأحمر لمنحه القلادة الذهبية وهي أعلى درجات التكريم بالأهلي.

الجدير بالذكر أن نائب رئيس النادي الأهلي السابق، العامري فاروق، توفي في يوم 26 من شهر يناير 2024.

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الأهلي الاهلي اليوم نائب رئيس الأهلي محمود فهمي أحمد أبو النصر
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