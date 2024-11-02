قطار الأهلي يبدأ محطاته الأولى بخماسية في مرمى سيراميكا بالدوري

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

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متابعة - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي

فاز النادي الأهلي على منافسه سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كل من وسام أبو علي وحسين الشحات هدفين وطاهر محمد طاهر هدف، بينما سجل القندوسي وأحمد بلحاج هدفي سيراميكا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أيمن يوسف - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ملخص الشوط الأول

حسين الشحات يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 4

جوووووووول.. بوووووم💣 قذيفة من حسين الشحات تفتتح أهداف الأهلي في دوري نايل هذا الموسم في شباك سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/EggsxCqoyo — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

مرور 10 دقائق دون أي هجمات مؤثرة على مرمى الفريقين

محمد الشناوي يتصدى لهدف محقق في الدقيقة 13

مرور ربع ساعة ومازالب التعادل السلبي قائم

أحمد بلحاج يسجل هدف تعادل سيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 25

تسديدة قوية يتصدى لها الشناوي في الدقيقة 27

بطاقة صفراء لفاخري لاكاي في الدقيقة 32

بطاقة صفراء لرامي ربيعة في الدقيقة 33

بطاقة صفراء لطاهر محمد في الدقيقة 35

محمد بسام يتصدى لتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 37

محمد الشناوي تيصدى لأنفراد تام في الدقيقة 38

صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها محمد بسام في الدقيقة 40

وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45+4

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي

ملخص الشوط الثاني

وسام أبو علي يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 47

بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الثالث للأهلي😀.. وسام أبو علي يسجل بعد ثواني من انطلاق الشوط الثاني أمام سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/RhWnTkjhFs — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

سقوط امام عاشور على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة في الدقيقة 50

تسديدة قوية من إمام عاشور ترتطم بالعارضة في الدقيقة 56

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 60

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 70

القندوسي يقلص الفارق ويسجل هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 78

جوووووووول.. قندوسي يزور شباك فريقه القديم ويسجل الهدف الثاني لـ سيراميكا في الأهلي⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/FiS041qdL1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على سيراميكا بخماسية مقابل هدفين