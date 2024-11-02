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قطار الأهلي يبدأ محطاته الأولى بخماسية في مرمى سيراميكا بالدوري

07:16 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 19 صورة
    وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (1)
  • عرض 19 صورة
    أيمن الرمادي مدرب سيراميكا
  • عرض 19 صورة
    وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (4)
  • عرض 19 صورة
    وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (3)
  • عرض 19 صورة
    وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (5)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا (1)
  • عرض 19 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (1)
  • عرض 19 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (3)
  • عرض 19 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (4)
  • عرض 19 صورة
    حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (2)
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    يوسف أيمن
  • عرض 19 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 19 صورة
    رامي ربيعة وسامي قمصان
  • عرض 19 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 19 صورة
    أكرم توفيق
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متابعة - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي

فاز النادي الأهلي على منافسه سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كل من وسام أبو علي وحسين الشحات هدفين وطاهر محمد طاهر هدف، بينما سجل القندوسي وأحمد بلحاج هدفي سيراميكا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أيمن يوسف - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ملخص الشوط الأول

حسين الشحات يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 4

مرور 10 دقائق دون أي هجمات مؤثرة على مرمى الفريقين

محمد الشناوي يتصدى لهدف محقق في الدقيقة 13

حسين الشحات يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا (4)

مرور ربع ساعة ومازالب التعادل السلبي قائم

أحمد بلحاج يسجل هدف تعادل سيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 25

تسديدة قوية يتصدى لها الشناوي في الدقيقة 27

بطاقة صفراء لفاخري لاكاي في الدقيقة 32

بطاقة صفراء لرامي ربيعة في الدقيقة 33

الأهلي وسيراميكا (1)

بطاقة صفراء لطاهر محمد في الدقيقة 35

محمد بسام يتصدى لتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 37

محمد الشناوي تيصدى لأنفراد تام في الدقيقة 38

صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها محمد بسام في الدقيقة 40

وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45+4

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي

ملخص الشوط الثاني

وسام أبو علي يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 47

وسام يحتفل بهدفه الثاني في مرمى سيراميكا (1)

سقوط امام عاشور على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة في الدقيقة 50

تسديدة قوية من إمام عاشور ترتطم بالعارضة في الدقيقة 56

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 60

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 70

القندوسي يقلص الفارق ويسجل هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 78

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على سيراميكا بخماسية مقابل هدفين

الأهلي اليوم بث مباشر الأهلي الاهلي وسيراميكا وسام ابو علي حسين الشحات
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