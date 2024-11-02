قطار الأهلي يبدأ محطاته الأولى بخماسية في مرمى سيراميكا بالدوري
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متابعة - محمد القرش:
تصوير - أسامة عبد النبي
فاز النادي الأهلي على منافسه سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وسجل كل من وسام أبو علي وحسين الشحات هدفين وطاهر محمد طاهر هدف، بينما سجل القندوسي وأحمد بلحاج هدفي سيراميكا.
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - أيمن يوسف - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.
ملخص الشوط الأول
حسين الشحات يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 4
جوووووووول.. بوووووم💣 قذيفة من حسين الشحات تفتتح أهداف الأهلي في دوري نايل هذا الموسم في شباك سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/EggsxCqoyo
— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
مرور 10 دقائق دون أي هجمات مؤثرة على مرمى الفريقين
محمد الشناوي يتصدى لهدف محقق في الدقيقة 13
مرور ربع ساعة ومازالب التعادل السلبي قائم
أحمد بلحاج يسجل هدف تعادل سيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 25
تسديدة قوية يتصدى لها الشناوي في الدقيقة 27
بطاقة صفراء لفاخري لاكاي في الدقيقة 32
بطاقة صفراء لرامي ربيعة في الدقيقة 33
بطاقة صفراء لطاهر محمد في الدقيقة 35
محمد بسام يتصدى لتسديدة من حسين الشحات في الدقيقة 37
محمد الشناوي تيصدى لأنفراد تام في الدقيقة 38
صاروخية من إمام عاشور يتصدى لها محمد بسام في الدقيقة 40
وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45+4
انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي
ملخص الشوط الثاني
وسام أبو علي يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 47
بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الثالث للأهلي😀.. وسام أبو علي يسجل بعد ثواني من انطلاق الشوط الثاني أمام سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/RhWnTkjhFs
— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
سقوط امام عاشور على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة في الدقيقة 50
تسديدة قوية من إمام عاشور ترتطم بالعارضة في الدقيقة 56
حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 60
طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 70
القندوسي يقلص الفارق ويسجل هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 78
جوووووووول.. قندوسي يزور شباك فريقه القديم ويسجل الهدف الثاني لـ سيراميكا في الأهلي⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/FiS041qdL1
— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع
انتهاء المباراة بفوز الأهلي على سيراميكا بخماسية مقابل هدفين
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