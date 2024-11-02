لاعب لأول مرة أساسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز اليوم السبت.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وشهد التشكيل تواجد المدافع يوسف أيمن لأول مرة أساسيا مع النادي الأهلي منذ انضمامه.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أيمن يوسف - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.

خط الوسط: كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

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