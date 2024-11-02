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"الاستديو التحليلي والمعلق".. قناة أون تايم سبورتس تكشف خريطتها لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

04:03 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    سميير محمد لاعب الأهلي (1)
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    سمير محمد لاعب النادي الأهلي (1)
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    سمير محمد لاعب الأهلي 2 (1)
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي (3)
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    تدريبات النادي الأهلي (4)
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    تدريبات النادي الأهلي (2)
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    حراس النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي (1)
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    تدريبات النادي الأهلي
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت قناة أون سبورتس عن خريطتها لنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالموسم الجديد من الدوري 2024/25.

الأهلي سيستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وستُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1؛ إذ ستبدأ التغطية عند السابعة باستديو تحليلي يقدمه سيف زاهر وبجانبه عماد متعب وأحمد حسن.

وسيُعلق على المباراة محمد عفيفي على أن يتم تخصيص فقرة تحكيمية عقب المباراة بالتحديد عند الحادية عشر مساءً مع الخبير التحكيمي أحمد الشناوي.

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الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا القناة الناقلة لمباراة الأهلي مباراة الأهلي اليوم الأهلي
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