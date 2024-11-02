هل اقترب نيمار من الدوري الأمريكي؟.. مدرب إنتر ميامي يرد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف جيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، حقيقة اقتراب النجم البرازيلي المحترف بصفوف الهلال السعودي نيمار من الانضمام لهك.

وقال مارتينو في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية، مساء أمس الجمعة مازحًا: "لو كل شخص اشترى منزلاً في ميامي سينضم للنادي فسنكون أمام مشكلة حقيقة وسيغلقون أسواق العقارات".

وأضاف المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي: "التعاقد ع نيمار أمر مستحيل، والحديث عنه أو غيره غير منطقي في ظل لوائح الدوري الأمريكي لذا علينا أن نحلل في كل مرة مدى توافق الأمر مع لوائح الدوري".

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قد نشرت في وقت سابق شراء اللاعب البرازيلي لقطعة أرض على الواجهة البحرية في ميامي بقيمة 26 مليون دولار.

صاحب الـ 32 عاماً كان قد انضم لصفوف الهلال خلال الموسم الماضي 2023/2024 قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك اللاعب بقميص الهلال منذ انضمامه في 6 مباريات سجل هدفًا وصنع 3.

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