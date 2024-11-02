رد رسمي من الزمالك على عودة طارق حامد في يناير

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عما يتردد عن اقتراب عودة لاعب الوسط السابق بفريقهم طارق حامد للانضمام للنادي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال سليمان في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر مساء يوم أمس الجمعة: "طارق حامد يشرف يجي ينور"

اللاعب صاحب الـ 36 عاماً كان قد انضم لصفوف الزمالك في موسم 2014/15 قادمًا من نادي سموحة.

ورحلّ اللاعب بعد ذلك لصفوف اتحاد جدة السعودي في موسم 22/23 قبل أن ينضم في الموسم التالي لنادي ضمك.

ولم يشارك طارق حامد مع ضمك سوى في مباراتين بالموسم الجاري 2024/2025 الذي خاض به فريقه 9 مباريات؛ إذ يغيب بداعِ الإصابة.

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