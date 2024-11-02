"مباخدش لف ودوران".. أحمد سليمان يكشف كيف يخطف صفقات من الأهلي

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، عن المنافسة مع الأهلي في التعاقد مع الصفقات، مشيرا إلى أنه إذا أراد لاعب من الأحمر، كان سيضمه.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "التضارب والمنافسة لخطف الصفقات بين الأهلي والزمالك توقفت، مباراة الثنائي التي انتهت (2-1) لصالح الأبيض بالدوري من كان يوجد في منتصف الملعب".

وأوضح: "أحمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد، أنا "باخد بالسهل الممتنع لكن مباخدش لف ودوران"، لو كنت عايز لاعبين من الأهلي كنت عملتها ولو معايا ناس بتساعدني كنت خدت كتير".

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