"أندية رئيسها له ميول لنادٍ آخر".. أحمد سليمان يحذر اتحاد الكرة من هذا الأمر

كتبت-هند عواد:

حذر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن النظام الجديد للدوري المصري واحتمالية أن تلعب أندية لصالح أخرى.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أحذر من البداية، الدوري سيكون مقسمًا لـ 9 أندية و9 آخرين، وفي ترتيب المجموعة الواحدة، ستجد على سبيل المثال الأول 30 نقطة والثاني 25 إلى أن تصل للأخير بـ 5 نقاط مثلًا".

وأوضح: "لذا هناك أندية ربنا يستر ولا تلعب لصالح أندية أخرى، لأنه يوجد أندية شركات رئيسها له ميول لنادٍ آخر، نفس الأمر في مجموعة الهبوط".

وأتم تصريحاته: "لهذا أطالب اتحاد الكرة ببدء المرحلة الثانية من الدوري من دون أي نقاط، وتدارك هذه الأزمة، لأن فارق النقاط سيجعل بعض الأندية ستجعلك خارج السباق منذ البداية".

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