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الصفاقسي التونسي يُعلن القبض على رئيس ناديه عبد العزيز المخلوفي

12:07 م السبت 02 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، القبض على رئيس مجلس إدارته عبد العزيز المخلوفي بساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكر نادي الصفاقسي عبر بيان رسمي صادر اليوم: "تعلن الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي المجتمعة بمركب النادي، أنه تم إيقاف رئيس ناديها عبد العزيز المخلوفي وذلك لاستكمال الأبحاث في القضية التي تم استدعائه لسماعه".

وأضاف نادي الصفاقسي عبر البيان ذاته :"تؤكد الهيئة المديرة أن ثقتها في الجهاز القضائي كبيرة لإنصاف رئيس النادي وإطلاق سراحه لبراءته وذلك خلال الأيام القليلة القادمة؛ لأن غيابه يجعل الهيئة المديرة غير قادرة على مواصلة نشاطها وتسيير دواليب النادي والإيفاء بالتزاماتها".

وأهابت الهيئة المديرة للنادي جماهيرها بالالتفاف حول ناديهم وتشجيع فريقهم في كافة حالاته.

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رئيس نادي الصفاقسي القبض على رئيس نادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي
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