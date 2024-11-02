"نواجه الضغط طوال الوقت".. أحمد سليمان يكشف اجتماع مجلس الزمالك لهذا السبب

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، اجتماع لمجلس الإدارة، اليوم السبت، للنظر في عقوبة ثلاثي الفريق عبد الواحد السيد ونبيل "دونجا" ومصطفى شلبي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، تغريم الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي، وإيقاف ثلاثي الزمالك لمدة 4 مباريات وغرامة على كل لاعب 20 ألف جنيه.

وقال سليمان في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر: "مجلس الإدارة سيجتمع اليوم السبت، ولدينا نظام للتعامل مع هذه المشكلة بالكامل، ننظر للصالح العام للنادي ونثق في جمهور الزمالك على مساعدتنا في اجتياز هذه الفترة".

وأضاف: "نطلب من الجميع احترام قرار المجلس بعدم الحديث عن ذلك الأمر، طوال الوقت نواجه الضغط في الزمالك، ونشكر الإمارات على العفو عن الثلاثي".

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