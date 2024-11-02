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"تغيير وحيد اضطراري".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

11:02 ص السبت 02 نوفمبر 2024
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    سميير محمد لاعب الأهلي (1)
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي للمباراة تغييرًا وحيدًا عن التشكل الذي خاض به كولر مباراة العين الإماراتي الماضية ببطولة إنتركونتيننتال بالدفع باللاعب يوسف أيمن بدلاً من ياسر إبراهيم المُصاب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وسيكون على إثر ذلك تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ويوسف أيمن ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبوعلي

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