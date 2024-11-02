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رئيس البنك الأهلي: الزمالك فاز بركلة جزاء غير صحيحة

10:52 ص السبت 02 نوفمبر 2024
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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كتبت-هند عواد:

تحدث أشرف نصار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك في مباراته ضد فريقه، وترجمها عبدالله السعيد إلى هدف ثالث انتصر به الأبيض.

وقال نصار في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك فاز بركلة جزاء غير صحيحة على البنك الأهلي، سنبدأ العمل على المباراة المقبلة، لأن نظام الدوري الجديد صعب، وإن شاء الله نحقق هدفنا بالبقاء في المراكز الـ 9 الأولى، وبعد ذلك سنلعب على مركز".

وأضاف: "ونستهدف الحصول على بطولة كأس الرابطة، والفريق ظهر من الناحية الفنية والبدنية بشكل جيد يطمنا عليه".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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الزمالك البنك الأهلي ركلة جزاء الزمالك الدوري المصري أشرف نصار
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