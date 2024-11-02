"قبل مواجهة اليوم".. تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل مواجهة اليوم

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في حملة الدفاع عن لقبه، الذي حققه الموسم الماضي، بالإضافة إلى أنه يعد حامل اللقب التاريخي للنادي الأهلي.

وستكون هذه هى المواجهة رقم 11، التي تجمع بين الفريقين معاً في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها معاً في 10 مباريات.

وسبق أن تواجها الفريقين معاً، في 10 مباريات بمختلف البطولات من قبل، تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وحسم التعادل مواجهتين.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تحقيق تسجيل 22 هدفاً في مرمى سيراميكا، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

وكانت أول مواجهة تجمع بين الفريقين، في يناير 2021 وانتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال وتوج بلقب بطل آسيا، أفريقيا وأوروبا "نصف العالم".