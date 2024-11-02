"بعد ظهوره في القائمة".. من هو سمير محمد لاعب الأهلي الشاب؟ (فيديو وصور)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر للقاء تواجد اللاعب سمير محمد لاعب فريق الشباب بالنادي.

من هو سمير محمد؟

ويبلغ سمير محمد من العمر 21 عاماً، لكونه من مواليد 2003.

ويشارك سمير محمد في مركز رأس الحربة الصريح.

وانضم سمير محمد إلى النادي الأهلي، قادماً من ناشئين فريق طنطا.

ونجح سمير محمد خلال الموسم الماضي، في الحصول على لقب هداف دوري الجمهورية مواليد 2003 برصيد 17 هدفاً.