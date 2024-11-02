ملف مصراوي.. فوز قاتل للزمالك.. عودة فتوح.. وقائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الجمعة، نستعرضها خلال السطور التالية:

6 إصابات و3 فني.. 9 لاعبين خارج قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم الذي سُيدير مباراة الأهلي وضيفه سيراميكا كليوباترا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بالتخصص.. الزمالك يُصبح أكثر نادي يستقبل أهداف من محمد هلال (فيديو)

فاز نادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز سجل للضيوف محمد هلال، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد المباراة المقبلة للزمالك في الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي

ويحل الزمالك ضيفًا في الجولة الثانية من الدوري على نظيره سموحة في الجولة الثانية بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الأولى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

يستهل فريق الأهلي مشواره بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 باستضافة نظيره سيراميكا كليوباترا، للتعرف على المواعيد.. اضغط هنا

محاضرة واجتماع.. 20 صورة من تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا

استأنف فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

عبدالله السعيد يخطف فوزاً قاتلاً للزمالك أمام البنك الأهلي في مستهل مشوارهما بالدوري

خطف عبدالله السعيد فوزًا قاتلاً للزمالك خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء الجمعة بنظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري 2024/2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"انضم قبل وفاتها بيومين".. قصة محمد محسن ناشئ الزمالك الذي خطف القلوب بصورة والدته الراحلة (صور)

خطف ناشئ الزمالك محمد محسن القلوب خلال مباراة فريقه وأكاديمية أندرلخت التي انتهت بفوز فريقه بسداسية نظيفة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من دوري منطقة الجيزة لمواليد 2011، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يعلن غياب أشرف داري عن مباراة سيراميكا ويوضح طبيعة الإصابة

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أشرف داري مدافع الفريق، عن مباراة سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها غدا السبت، للاطلاع على السبب.. اضغط هنا

فتوح يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يومًا

عاد اللاعب أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بعد غياب استمر 85 يوماً عن آخر مباراة خاضها مع الفريق للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

التعادل يحسم ديربي الرياض بين الهلال والنصر (فيديو وصور)

انتهت مباراة الهلال والنصر التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا