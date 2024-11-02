"زوجته علمت باعتزاله بتغريدة على الهاتف".. 5 محطات من مشوار ميدو قبل قراره بالعودة للملاعب

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا؛ للإعلان عن النادي الذي سينتقل إليه.

وعلى هامش عودة ميدو مرة أخرى إلى الملاعب نستعرض خلال السطور التالية 5 محطات من مسيرته:

1) الاحتراف

ميدو رحلّ عن الزمالك لصفوف جنت البلجيكي في عامه الـ 17 ولكنه يُشير إلى أنه لم يهرب بل كان الأفضل في مصر بحسب قوله حينها وكان لابد أن يرحل إلى أوروبا.

وأوضح ميدو أن الزمالك استفاد من رحيله بالحصول على حقوق الرعاية بجانب الحصول على نسبة من كل عملية انتقال له في مسيرته.

2) روما

ميدو كان لاعبًا بصفوف مارسيليا الفرنسي بعدما ضمه من صفوف أياكس فيما ظلّ زميله إبراهيموفيتش لاعبًا بصفوف أياكس.

وكان وكيلهما هو الراحل مينو رايولا؛ إذ أوضح ميدو في لقاء تلفزيوني سابق أن روما ويوفنتوس كانا يريدان ضم زلاتان إبراهيموفيتش وكان هو خياراً ثانيًا وتوصل في البداية روما لاتفاق لضم اللاعب السويدي وخلال رحلة ميدو للانضمام ليوفنتوس أخبره وكيله أن يوفنتوس أنهى الاتفاق لضم زلاتان وأنه سيكون بدلاً منه في روما.

وشارك ميدو مع روما في 14 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف فقط.

3) توتنهام

وقال ميدو في حوار لموقع توتنهام في وقت سابق إن رحيله عن ناديهم كان الخطأ الأكبر في مشواره.

وكان ميدو قد انضم لصفوف توتنهام معاراً من روما في موسم 04/05 قبل أن ينتقل بصورة نهائية لتوتنهام في موسم 06/07 ولكنه رحلّ سريعًا بعد ذلك لصفوف ميدلسبره في موسم 07/08.

ميدو شارك مع توتنهام في 61 في مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 5 لزملائه.

4) أزمته مع حسن شحاتة

لعل واحدة من أبرز اللقطات لميدو مع المنتخب كانت هذه التي ظهر خلالها محتدًا على المدير الفني حسن شحاته في كأس أمم أفريقيا 2006.

حسن شحاتة قال في تصريحات تلفزيونية لاحقة إنه لم يرى الواقعة بصورة كاملة في وقتها، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت في حينها دون أن يكون هناك أي شيء عالق في ذهنه.

ميدو شارك بقميص المنتخب في 45 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 3.

5) الاعتزال

"اليوم أعلن اعتزالي لعب كرة القدم نهائيًا.. أشكر كل من ساندني خلال مشواري خاصة جمهور بلدي العظيم"، بهذه الكلمات عبر تغريدة على منصة تويتر سابقًا إكس حاليًا أعلن ميدو اعتزاله يوم 11 يونيو 2013.

وأوضحت يسرا زوجته خلال لقاء تلفزيوني سابق أنه لم يخبرها بالقرار رغم تواجدهما في المنزل بالوقت ذاته الذي كتب به قرار اعتزاله إذ علمت بالأمر حين رأت التغريدة عبر هاتفها.



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