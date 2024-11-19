بيحب الكبده والسجق.. زوجة رامي ربيعة تكشف وجباته المفضلة
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كتبت - نهى خورشيد
تحدثت نادين زوجة رامي ربيعة نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أكلته المفضلة.
وقالت نادين في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حارس الأهلي": "رامي كل فترة كدا يقولي نفسي في سندوتشات كبده وسجق ومعاهم لمون، بيموت فيها، بيحب الباميه مني برضو".
وأضافت :"هو بيحب الاكلات القديمة كلها، إنما الجديد كله هو بيجبر بخاطري بس".
ورد رامي نجم الأهلي :" نادين بتعرف تتطبخ، حتى قبل لما اجاي الحلقة كانت عامله اكل حلو أوي فاهيتا".
وتابع:" بس انتي سقطتي في الاختبار ده، أنا بحب حاجه واحده وهي صنية البطاطس في الفرن ومعاها لحمة، تكون وشها محروق شوية".
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