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بيحب الكبده والسجق.. زوجة رامي ربيعة تكشف وجباته المفضلة

11:56 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (3)
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    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (5)
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    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (1)
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  • عرض 15 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (4)
  • عرض 15 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (7)
  • عرض 15 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (6)
  • عرض 15 صورة
    زوجة نجم الأهلي رامي ربيعة
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كتبت - نهى خورشيد

تحدثت نادين زوجة رامي ربيعة نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أكلته المفضلة.

وقالت نادين في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حارس الأهلي": "رامي كل فترة كدا يقولي نفسي في سندوتشات كبده وسجق ومعاهم لمون، بيموت فيها، بيحب الباميه مني برضو".

وأضافت :"هو بيحب الاكلات القديمة كلها، إنما الجديد كله هو بيجبر بخاطري بس".

ورد رامي نجم الأهلي :" نادين بتعرف تتطبخ، حتى قبل لما اجاي الحلقة كانت عامله اكل حلو أوي فاهيتا".

وتابع:" بس انتي سقطتي في الاختبار ده، أنا بحب حاجه واحده وهي صنية البطاطس في الفرن ومعاها لحمة، تكون وشها محروق شوية".

رامي ربيعة وزوجته نادين زوجة رامي ربيعة الأهلي رامي ربيعة
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