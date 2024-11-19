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" على أنغام في القلب مكانك".. زوجة أشرف داري توجه رسالة رومانسية له

كتبت - نهى خورشيد

تحدثت نادين زوجة رامي ربيعة نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أكلته المفضلة.

وقالت نادين في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حارس الأهلي": "رامي كل فترة كدا يقولي نفسي في سندوتشات كبده وسجق ومعاهم لمون، بيموت فيها، بيحب الباميه مني برضو".

وأضافت :"هو بيحب الاكلات القديمة كلها، إنما الجديد كله هو بيجبر بخاطري بس".

ورد رامي نجم الأهلي :" نادين بتعرف تتطبخ، حتى قبل لما اجاي الحلقة كانت عامله اكل حلو أوي فاهيتا".

وتابع:" بس انتي سقطتي في الاختبار ده، أنا بحب حاجه واحده وهي صنية البطاطس في الفرن ومعاها لحمة، تكون وشها محروق شوية".