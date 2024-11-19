في مصر.. كولر يكشف المكان المُخصص لراحته واستعادة قوته

كتب - محمد القرش:

شرح المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، كيف يحلل مباريات الخصوم من أجل الوصول إلى نقاط الضعف، مشيرا أنه لا يوجد فريق في العالم دون نقاط ضعف.

وقال مارسيل كولر للمركز الإعلامي للأهلي: "نقوم بالتحضير للمباريات من خلال دراسة المنافس وتحديد ‏نقاط قوته وضعفه، لا يوجد فريق في العالم دون نقاط ضعف، وأعمل على ذلك من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز ‏المعاون".

وأضاف: "نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في جميع المباريات، خاصة ‏في المواجهات مع الفرق الكبرى التي ‏تعد فاصلة في تاريخ كل كلاعب، ومن خلال هذه ‏المواجهات ترتفع الدوافع".

وأوضح: "عندما تهتف الجماهير باسمي أو باسم الأهلي أكون ‏فخورًا جدا، وأشعر بالتميز، وهذا الأمر ‏عشته على مدى عملي مع الأهلي خلال عامين، وأحب جماهير الأهلي جدا وأشكرهم على دعمهم".

وتابع عن حياته داخل القاهرة: "لنكن صادقين أنا لا أتواجد هنا للسياحة، وعملي في ‏الأهلي يتطلب وقتًا كبيرًا جدا، أشاهد مباريات ‏للفرق التي نواجهها وأحاول تجميع معلومات ‏عنهم".

واختتم: "لا يوجد لدي الكثير من وقت الفراغ للقيام بجولات داخل القاهرة، وعندما يكون ‏هناك ‏فترة راحة طويلة أسافر إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرتي، وإذا حصلنا على راحة يومًا ‏أو يومين أجلس في الفندق على ‏النيل أشعر بالراحة وأحاول استعادة قوتي من جديد".

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