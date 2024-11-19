كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد.. ولم نستطع الراحة رغم الانسحاب من كأس مصر
كتب - محمد القرش:
تحدث المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن تجهيزات الفريق لبطولة كأس كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، مؤكدا سعيه لمواجهة ريال مدريد في النهائي.
وقال مارسيل كولر للمركز الإعلامي للأهلي: "بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة بسبب كثرة المباريات التي خاضها الفريق، وفترة الراحة بين الموسمين الماضي والحالي لم تكن كافية، رغم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر بهدف منح اللاعبين وقتًا أكبر للراحة".
وأضاف: "مع بداية الموسم الحالي خضنا مباريات صعبة بداية من السوبر الإفريقي ثم لقائي دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وبعدهما خضنا مباراتين في الدوري ومثلهما في السوبر المصري، ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي نطمح إليه، لكن تعلمت من وجودي مع الأهلي التعامل مع كل الظروف".
وواصل: "أسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات، والدوافع بشكل عام موجودة داخل الأهلي للتتويج بالبطولات، ويعد هذا حافزًا قويًّا للاعبين للاستمرار في الانتصارات وتحقيق المزيد من الألقاب.".
وتابع: " المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق في العالم، والدوافع تكون مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضًا مثلما حدث خلال مباراة العين الإماراتي باستاد القاهرة التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا".
واختتم المدرب السويسري: "لا نعلم هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف نهائي كأس القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا الفوز والوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد".
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