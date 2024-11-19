كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد.. ولم نستطع الراحة رغم الانسحاب من كأس مصر

كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن تجهيزات الفريق لبطولة كأس كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، مؤكدا سعيه لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

وقال مارسيل كولر للمركز الإعلامي للأهلي: "بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة ‏بسبب كثرة المباريات التي خاضها الفريق، وفترة الراحة بين الموسمين الماضي والحالي ‏لم تكن كافية، رغم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر بهدف منح اللاعبين ‏وقتًا ‏أكبر للراحة".

وأضاف: "مع بداية الموسم الحالي خضنا مباريات صعبة بداية من السوبر ‏الإفريقي ثم لقائي دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وبعدهما خضنا مباراتين ‏في الدوري ومثلهما في السوبر المصري، ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي ‏نطمح إليه، لكن ‏تعلمت من وجودي مع الأهلي التعامل مع كل الظروف".

وواصل: "أسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات، والدوافع بشكل عام موجودة داخل الأهلي للتتويج ‏بالبطولات، ويعد هذا حافزًا قويًّا للاعبين للاستمرار في الانتصارات وتحقيق ‏المزيد من الألقاب.".

وتابع: " المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق ‏في العالم، والدوافع تكون ‏مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضًا مثلما حدث خلال مباراة العين ‏الإماراتي باستاد القاهرة ‏التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا".

واختتم المدرب السويسري: "لا نعلم هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف نهائي كأس ‏القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا ‏الفوز والوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد".

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