"بملابس البحر".. زوجة رامي صبري تنشر صورة جديدة وتوجه له رسالة

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كتبت - نهى خورشيد

نشرت الإعلامية شيماء صابر زوجة رامي صبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو صورة جديدة معه من حمام السباحة.

ووضعت شيماء صورتها مع رامي بملابس البحر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على أنغام أغنية لازم احكيلك، مع تعليق:"حاضري وأبدي".

والجديد بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في شهر مايو عام 2020.