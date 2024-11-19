حسام حسن: الجوهري وحسن شحاتة لم يقدما هذا الأداء مع المنتخب

"من رفعت لـ شوقي".. عام الوفيات في الملاعب المصرية

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كتب- نهى خورشيد:

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن رضاه بأداء فريقه أمام بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وقال حسن في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة :"الأهم أننا لم نخسر في التصفيات، وراضٍ عن أداء المنتخب رغم الظروف الصعبة".

وأضاف: "لو كانت النتيجة أكثر راحة، كنت سأشرك محمد عواد في الشوط الثاني، البعض يقلل من قيمة المنتخبات التي نواجهها، لكن نفس الأشخاص يعتبرون الفرق الأفريقية مثل الجيش الرواندي وسيمبا فرقًا قوية عندما تواجه أنديتنا".

ووجه حسام انتقادات للإعلام قائلاً: “في الأيام الماضية، الإعلام كان يتحدث عن منتخبات الشباب والناشئين ومباريات الأهلي والزمالك، بينما نُسِي المنتخب".

وتابع:"هل رأيتم من قبل غياب الجماهير عن مباريات المنتخب؟ هذا الأمر حدث بفعل فاعل، بسبب التقليل من المنافسين الذين نواجههم".

وعن أزمة الملاعب، قال: "كيف يتم إغلاق ستاد القاهرة؟ لم يُطلب رأينا في هذا القرار، أرضية ملعب الدفاع الجوي سيئة جدًا، وهذا أثر علينا كلاعبين وجهاز فني".

وواصل:" أفضل اللعب على ستاد القاهرة، وأشكر نادي بيراميدز على استضافته المباراة، لكن هذا الوضع غير مثالي".

وأكمل مدرب الفراعنة:"كنت أرغب في نقل المباراة إلى المحلة، لكن الملعب لم يحصل على الموافقة من الكاف، أما ستاد هيئة قناة السويس، فهو يستضيف تصفيات شمال أفريقيا".

وختتم تصريحاته:"منذ أيام الكابتن الجوهري وحسن شحاتة لم يقدم المنتخب هذا المستوى من الأداء، نجحنا في التأهل كأول مجموعة في واحدة من أصعب المجموعات بالتصفيات”.